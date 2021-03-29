В РФ обнаружили 8711 новых случаев коронавируса

За все время пандемии в стране число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 4528543.

В оперштабе РФ по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что суточный прирост заболевших COVID-19 в стране составил 8711 человек. Из них в столице России обнаружили 1612 больных, в Санкт-Петербурге выявили 697 инфицированных, а в Московской области – 595.

Общее количество зараженных в стране достигло 4528543 человек, поправилось 4146408 человек, скончалось 98033 человека.

Ранее президент России Владимир Путин допустил отмену противокоронавирусных мероприятий к концу лета.

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