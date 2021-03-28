Путин оценил сроки снятия ограничений по COVID-19

Глава государства заявил, что действующие антикоронавирусные меры могут отменить к концу лета.

Президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на ТК "Россия 1" Павлу Зарубину рассказал, когда в стране можно будет снять действующие антикоронавирусные меры. По его словам, для этого необходимо вакцинировать около 70% россиян. Владимир Путин добавил, что при сегодняшних темпах прививания населения коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется к концу лета 2021 года, пишет RT.

Ранее стало известно, что за последние сутки российские врачи выявили 9088 новых случаев коронавируса.

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