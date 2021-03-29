РБК: в Кремле озвучили возможную дату послания Путина

Мероприятие может состояться 22 апреля.

Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, ссылаясь на источники, рассказало, что в Кремле обсуждают дату послания главы России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам собеседников газеты, мероприятие может пройти 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина. Отмечается, что в Кремле данное число рассматривают в качестве основной даты послания. Кроме того источники добавили, что Владимир Путин может огласить много "социальных инициатив", поскольку выступление будет предвыборным.

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