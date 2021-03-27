В России выявили 8885 новых случае заражения коронавирусом

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 4510744 человек.

За минувшие сутки на территории России зарегистрировано 8885 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них в Москве медики обнаружили 1551 инфицированного, в Санкт-Петербурге отмечено 749 случаев заражения за сутки, а в Подмосковье - 586.

Общее количество инфицированных в России достигло 4510744 человек, выздоровело 4130498, скончалось 97404.

Ранее стало известно, что увеличилось количество случаев инфицирования коронавирусом среди пожилых россиян.

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