В РФ число заболевших COVID-19 превысило 4,5 миллиона

Общее количество зараженных в стране составило 4501859 человек.

В оперативном штабе России по борьбе с COVID-19 в пятницу заявили, что в стране суточный прирост новых инфицированных коронавирусом составил 9167 случаев. Уточняется, что регионами-лидерами по количеству зарегистрированных заболевших стали Москва (1813), Санкт-Петербург (782) и Подмосковье (559).

В России общее число зараженных составило 4501859 человек, из них 4120161 больной излечился, 97017 пациентов скончалось.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2021 года соцпенсии россиян проиндексируют на 3,4%.

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