Собянин: заболеваемость COVID-19 среди пожилых выросла

Сергей Собянин отметил, что в целом эпидемиологическая ситуация в Москве является стабильной.

Столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что заболеваемость коронавирусом нового типа среди пожилых россиян выросла. В связи с этим градоначальник призвал людей предпенсионного и пенсионного возраста вакцинироваться от COVID-19, если у них нет противопоказаний для прививания, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин высказался о своей иммунизации против коронавируса нового типа.

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