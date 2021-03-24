В РФ диагностировали 8861 новый случай коронавируса

Общее количество заболевших в России достигло 4483471 человека.

За минувшие сутки в Российской Федерации диагностировали 8861 новый случай заражения COVID-19. Из них в Москве зарегистрировали 1431 инфицированного коронавирусом, в Санкт-Петербурге выявили 807 больных, а в Московской области – 535. Об этом в среду заявили в оперштабе России по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число зараженных в стране достигло 4483471 человека, 4098400 человек выздоровело, 96219 человек умерло.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во вторник, 23 марта, вакцинировался от коронавируса.

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