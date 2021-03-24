Названа категория россиян, которым могут проиндексировать пенсии

Илья Ножечкин считает, что старших по многоквартирным домам нужно освободить от уплаты страховых взносов в социальные фонды.

Заместитель председателя палаты молодых законодателей при Совфеде России Илья Ножечкин предложил вывести старших по многоквартирным домам из категории работающих пенсионеров. По его мнению, необходимо внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс и освободить эту категорию россиян от уплаты страховых взносов в социальные фонды, поскольку трудоустроенным гражданам пенсионного возраста не индексируют пенсии. Ножечкин считает, что такое нововведение будет мотивировать людей заниматься общественно-полезным делом и вкладывать больше сил в благоустройство домов, пишет "Парламентская газета".

Ранее стало известно, что в России с 1 апреля 2021 года будут отменены некоторые льготы.

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