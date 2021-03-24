Президент РФ вакцинировался от COVID-19

Прививание Владимира Путина не было публичным мероприятием.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин 23 марта сделал прививку против коронавирусной инфекции. По его словам, после введения инъекции президент чувствует себя хорошо. Дмитрий Песков отметил, что в среду, 24 марта, у Владимира Путина будет "полноценный рабочий день".

Кроме того пресс-секретарь Кремля не стал уточнять, какой именно из трех зарегистрированных в России вакцин привился глава государства. Он заявил, что выбор президента не разглашается сознательно, поскольку все российские препараты от коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин сделает прививку против COVID-19 во вторник, 23 марта.

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