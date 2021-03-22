Российские медики выявили 9284 новых случаев COVID-19

В России общее количество инфицированных достигло 4466153 человек.

За минувшие 24 часа российские медработники выявили 9284 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в столице России обнаружили 1586 человек, заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге зафиксировали 865 инфицированных, а в Подмосковье – 646. Такие данные 22 марта привел оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса на российской территории.

Таким образом, в России общее количество зараженных составило 4466153 человек, 4077185 больных выздоровело, 95391 пациент умер.

Ранее стало известно, что к лету в стране могут взлететь цены на одежду и обувь.

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