В России могут взлететь цены на одежду и обувь

Рост цен на материалы может привести к подорожанию одежды и обуви на 25-30%.

Представители модной индустрии предупредили россиян, что к лету 2021 года в России могут подняться цены на одежду и обувь. Ожидается, что стоимость данных товаров увеличится на 25-30%.

По мнению экспертов, постоянное колебание курса валют привело к тому, что цены на материалы, из которых изготавливается одежда и обувь, выросли. В частности, отметили представители модной индустрии, закупочная стоимость хлопка увеличилась примерно на 25-30%, трикотажное полотно – на 20-30%, а на другие ткани – до 20%. Кроме того наблюдается рост цен на материалы из нефтепродуктов, использующиеся в производстве обуви, они подскочили на 20%, пишет Коммерсант.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал способ снизить санкционные риски для России.

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