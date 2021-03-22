Лавров назвал способ снизить санкционные риски для России

Сергей Лавров считает, что Москве и Пекину необходимо укреплять свою технологическую и финансовую самостоятельность.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ озвучил способ, который позволит минимизировать санкционные риски для России и Китая. По его мнению, Москве и Пекину необходимо укреплять свою технологическую и финансовую самостоятельность. В частности Лавров предложил России и Китаю уйти от доллара и перейти к расчетам в национальных или мировых валютах, альтернативных американской. Кроме того российский министр добавил, что странам следует отходить от использования международных платежных систем, которые контролируются Западом. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на сайт МИД РФ.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что присоединение Крыма к России говорит об укреплении страны.

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