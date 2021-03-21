В России зарегистрировали 9299 новых случаев COVID-19

В РФ общее число зараженных составило 4456869 человек.

В оперативном штабе России по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки в стране обнаружили 9299 человек, у которых подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Отмечается, что в Москве зарегистрировали 1511 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге выявили 881 зараженного, а в Московской области – 648.

Всего в РФ количество инфицированных COVID-19 достигло 4456869 человек, 4069395 человек вылечилось, 95030 человек скончалось.

Напомним, что Черногория открыла свои границы для российских туристов.

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