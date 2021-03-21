Губернатора Пензенской области арестовали по подозрению во взяточничестве

Главу региона мог быть причастен к заключению государственных контрактов с компанией, которой он покровительствовал.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева арестовали после обысков, которые прошли в его квартире и домах других членов регионального правительства. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Позднее, как передает издание, в Следственном комитете подтвердили, что Иван Белозерцев и глава фармацевтической группы "Биотэк" Борис Шпигель были задержаны. Предполагается, что в прошлом году компания передала губернатору взятки на сумму около 31 млн руб. за помощь в получении государственных контрактов на поставку, хранение и контроль лекарственных и медицинских изделий.

Напомним, что в сентябре 2015 года Иван Белозерцев стал главой Пензенской области. Осенью 2020 года он был переизбран на второй срок.

Ранее стало известно, что правительство Ставропольского края в полном составе отправили в отставку.

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