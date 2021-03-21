Еще одна страна открыла свои границы для российских туристов

Для прибытия в Черногорию россиянам необходимо вакцинироваться "Спутником V", иметь отрицательный тест на COVID-19 или антитела к вирусу.

Госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович рассказала, что границы республики открыты для российских туристов. По ее словам, въехать на территорию страны смогут путешественники из России, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" (сертификат о вакцинации должен быть выдан не менее чем за 7 дней до прибытия в республику). Кроме того Ивана Джурович отметила, что российские туристы также смогут посетить Черногорию при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (сделанный не позднее, чем за 2 дня до въезда в страну) или антител к вирусу, пишет РИА Новости.

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