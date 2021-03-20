В России обнаружено 9632 новых случая инфицирования COVID-19

Общее число инфицированных в России достигло 4447570 человек.

За минувшие сутки российские медики обнаружили 9632 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на территории нашей страны. Наибольшее количество инфицированных отмечено в столице России. Так, в Москве медики зафиксировали 1728 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 899, в Подмосковье - 651.

Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 4447570 человек, выздоровело 4060652, скончалось 94569.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что в страны ЕС пришла третья волна коронавируса.

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