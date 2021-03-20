Германия может закупить российскую вакцину "Спутник V"

Если ЕС не захочет закупать российскую вакцину, то Германия может сделать это самостоятельно.

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала возможную закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Политик выразила уверенность, что европейские граждане должны получать доступ ко всем вакцинам, которые будут одобрены Европейским агентством лекарственных средств. При этом Меркель заявила, что в том случае, если Европейский союз не захочет оформлять единый заказ на закупку российской вакцины, а для этого она не видит никаких предпосылок, то Германия осуществит заказ самостоятельно, пишет РИА Новости.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что в странах ЕС началась третья волна коронавирусной инфекции и призвали ускорить проведение вакцинации.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".