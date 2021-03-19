В Европе объявили о начале третьей волны COVID-19

Дана Спинант призвала ускорить процесс вакцинации европейцев от коронавирусной инфекции.

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант во время брифинга заявила, что в странах Европейского Союза наступила третья волна коронавирусной инфекции. По ее словам, темпы распространения COVID-19 в разных странах Европы отличаются. В связи с этим Дана Спинант призвала ускорить процесс вакцинации населения против коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в России за сутки выявили 9699 новых случаев COVID-19.

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