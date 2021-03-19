Германия ответила на сообщения о вложении денег в Украину

Берлин по-прежнему отвергает экстерриториальные санкции США.

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар отказалась комментировать публикации СМИ о том, что страна собирается вложить деньги в Украину для завершения строительства "Северного потока-2".

В свою очередь пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Берлин по-прежнему отвергает американские экстерриториальные санкции, направленные против второй ветки газопровода. По его словам, Германия собирается и дальше придерживаться такой позиции, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Берлин планирует вложить деньги в экономическое развитие Украины при условии, если Вашингтон разрешит достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток-2".

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