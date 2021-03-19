Германия вложит в Украину деньги, чтобы достроить «Северный поток-2» 212 0 Экономика

Если США дадут возможность Германии достроить и запустить газопровод «Северный поток-2», Берлин готов инвестировать средства в украинскую промышленность. В частности Берлин может реализовать на территории Украины проекты по производству и хранению водорода. Об этом источники в правительственных кругах сообщили газете Handelsblatt. США пока не слышат предложений Берлина и угрожают санкциями дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG.