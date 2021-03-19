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Германия вложит в Украину деньги, чтобы достроить «Северный поток-2»

19 Марта 2021 212 0 Экономика
Германия вложит в Украину деньги, чтобы достроить «Северный поток-2»

Если США дадут возможность Германии достроить и запустить газопровод «Северный поток-2», Берлин готов инвестировать средства в украинскую промышленность. В частности Берлин может реализовать на территории Украины проекты по производству и хранению водорода. Об этом источники в правительственных кругах сообщили газете Handelsblatt. США пока не слышат предложений Берлина и угрожают санкциями дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG.

Берлин готов вкладывать в Украину, а США – нет

  • Германия готова пойти на крупные инвестиции в украинскую промышленность в рамках перехода Евросоюза к климатической нейтральности. Но для этого Вашингтон должен разрешить Берлину достроить и запустить газопровод «Северный поток-2», пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве.
  • «Чтобы иметь возможность завершить проект без дополнительных санкций США, правительство ФРГ предлагает новой администрации во главе с Джо Байденом более значительную поддержку Украине», – пишет газета. Если Вашингтон пойдет навстречу Берлину, Германия вложит средства в производство и хранение водорода. Это поможет Украине вписаться в «зеленую» экономику Евросоюза к 2050 году.
  • В частности, Германия собирается стать ведущим поставщиком «зеленой» энергии для ЕС и поставлять 7,5 ГВатт в год уже к 2030 году. Но для этого Берлину понадобится водород. Поставлять его может Украина, если сейчас заняться модернизацией ее производственных и транзитных мощностей. Однако главная цель Берлина все же завершение «Северного потока-2», признают источники Handelsblatt.
  • Германия согласовала первый проект с Украиной – на металлургическом комбинате в Мариуполе будет установлен электролизер мощностью 8,5 МВатт, который расщепляет воду на водород и кислород. Установка обойдется в 25 млн евро. Займется проектом Siemens Energy и украинская энергокомпания ДТЭК, входящая в холдинг Рината Ахметова SCM.
  • Также, по информации Handelsblatt, Германия пообещала Украине партнерство в сфере ИТ. Кроме этого на Украину из Китая могут быть перенесены немецкие автомобильные заводы.

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  • В США публично на инициативы Германии не реагируют. Госдеп потребовал прекратить строительство газопровода и предупредил компании, которые участвуют в строительстве о рисках санкций. На этот раз ограничения могут затронуть оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и страховщиков.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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