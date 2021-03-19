Банк России увеличил размер ключевой ставки

Регулятор допустил дальнейшее повышение ставки.

В пятницу, 19 марта, совет директоров Банка России на заседании решил увеличить размер ключевой ставки на 0,25 п.п, до 4,5% годовых. Уточняется, что это первое ужесточение кредитно-денежной политики с конца 2018 года. Регулятор объяснил такое решение тем, что в РФ восстановление внутреннего спроса приняло устойчивый характер и происходит более быстрыми темпами, чем ранее прогнозировалось, пишет РБК.

16 марта агентство Bloomberg сообщило, что Банк России может увеличить ключевую ставку до 6% годовых к концу текущего года.

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