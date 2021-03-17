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В России выявили менее 9 тыс. новых случаев COVID-19

17.03.2021 11:48
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В России выявили менее 9 тыс. новых случаев COVID-19

В стране общее количество зараженных достигло 4418436 человек.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8998 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них в Москве обнаружили 1201 заболевшего, в Санкт-Петербурге – 927, в Московской области – 436. Такие данные 17 марта привел оперштаб РФ по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в стране число инфицированных достигло 4418436 человек, выздоровело 4024975 человек, скончалось 93364 человека.

Напомним, что накануне российские медики диагностировали 9393 новых случая коронавируса.

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