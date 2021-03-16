Российские медики обнаружили 9393 новых случая COVID-19
В России общее количество инфицированных достигло 4409438 человек.
Российские медицинские работники за сутки зафиксировали 9393 новых случая заражения коронавирусом. Из них в столице РФ выявили 1533 инфицированных, в Санкт-Петербурге – 916, в Подмосковье – 565. Об этом 16 марта рассказали в оперативном штабе страны по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
Всего в России число заболевших составило 4409438 человек, излечилось 4014220 человек, умерло 92937 человек.
Ранее стало известно, что Израиль восстанавливает авиасообщение со всеми странами.
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