В России могут уменьшить размер налогов

В кабмине считают, что нововведение поможет развивать импортозамещение и покупать отечественное ПО.

Российское правительство может уменьшить размер налогов, которые платят компании страны. Уточняется, что это будет сделано за счет нового вычета на приобретение отечественного программного обеспечения (ПО).

Сейчас кабмин рассматривает инициативу о том, чтобы предпринимателям предоставить право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в размере затрат, понесенных на покупку отечественного ПО и компьютерной техники. Отмечается, что такой вид вычета снизит налоговую нагрузку, а именно величину уже исчисленного к уплате налога, пишут Ведомости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что ТПП РФ приглашает гостей на Презентацию Курганской области.

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