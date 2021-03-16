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Кремль не разрешил регионам отделяться от России

16.03.2021 14:34
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Кремль не разрешил регионам отделяться от России

У Крыма был особый статус, когда эта территория была частью Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что российские регионы не могут отделяться от России. По его словам, проведение соответствующего референдума невозможно, поскольку это противоречит основному закону РФ.

"Это будет нарушением Конституции", - сказал Песков.

Также представитель Кремля добавил, что присоединение Крыма к России было легитимным, так как законодательство Украины допускает отделение региона от страны, пишет URA.RU.

Ранее в МИД РФ рассказали, что попытки Киева вернуть Крымский полуостров являются незаконными.

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