Захарова: попытки Украины вернуть Крым являются нелегитимными

Мария Захарова попросила Украину и другие страны уважать легитимный выбор крымчан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что любые попытки Украины вернуть Крымский полуостров в состав страны являются нелегитимными. Также она отметила, что все действия Киева и других государств, направленные на возвращение данного региона, будут восприниматься "как угроза агрессии против двух субъектов РФ" и посягательство на территориальную целостность России. Об этом сообщает газета Ведомости, ссылаясь на сайт МИД РФ.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Совет Европы пытаются использовать в качестве инструмента против нашей страны.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".