СМИ: Банк России может повысить ключевую ставку до 6%

Большая часть экономистов считает, что в РФ ключевая ставка будет сохранена на уровне 4,25%.

Американское информагентство Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило, что Банк России к концу 2021 года может увеличить ключевую ставку на 1,25 п.п., до 5,5 или даже до 6% годовых. По мнению специалистов, ужесточению кредитно-денежной политики будут способствовать растущая инфляция и рост бюджетных расходов. Тем не менее большая часть экономистов, опрошенных Bloomberg, считают, что в России ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне – 4,25%, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что некоторые российские граждане могут получать повышенную пенсию.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".