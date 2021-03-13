В России зафиксировали 9908 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество инфицированных достигло 4380525 человек.

За минувшие сутки российские медики зафиксировали на территории нашей страны 9908 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них наибольшее количество случаев заражения отмечено в столице. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Москве за сутки выявлено 1600 случаев инфицирования, в Санкт-Петербурге обнаружено 943 зараженных, а в Подмосковье - 609.

Всего на территории России зафиксировано 4380525 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 3985897 человек, скончалось 91695.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать прививание вакциной AstraZeneca.

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