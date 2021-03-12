В AstraZeneca ответили на сообщения об угрозе тромбов от ее вакцин

Компания готова оказать содействие в проведении расследования в отношении ее препаратов.

В британско-шведской компании AstraZeneca заявили, что доказательств о том, что препарат против коронавирусной инфекции, созданный организацией, повышает риск образования тромбов, нет. Проведенные исследования показали, что у какой-либо возрастной группы людей не было выявлено угрозы возникновения тромбоза. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на телеканал CNN.

Ранее в ВОЗ рекомендовали странам Европы продолжить прививание населения вакциной AstraZeneca.

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