В ВОЗ рекомендовали продолжить прививание вакциной AstraZeneca

Маргарет Харрис считает, что европейские страны должны продолжать использовать препарат компании AstraZeneca.

Европейские средства массовой информации (СМИ) в пятницу, 12 марта, ссылаясь на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, распространили информацию о том, что причин для прекращения использования вакцин против коронавируса компании AstraZeneca нет.

"Мы должны продолжать использовать вакцину AstraZeneca", – сказала Маргарет Харрис.

Ранее Норвегия, Болгария, Дания и Таиланд приняли решение приостановить прививание граждан препаратом компании AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких пациентов после введения инъекции, пишет Интерфакс.

Напомним, что в Минздраве России заявили, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против британского штамма COVID-19.

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