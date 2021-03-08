Врачи РФ обнаружили 10253 новых случая COVID-19

За все время распространения коронавируса в России общее число инфицированных достигло 4333029 человек.

Российские медицинские работники за минувшие сутки диагностировали 10253 новых случая заболевания коронавирусом. Отмечается, что из них в Москве выявили 1421 человека, заразившегося COVID-19, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 956 больных, а в Московской области – 746. Такие данные в понедельник, 8 марта, привел оперштаб по борьбе с коронавирусом на российской территории.

В России за все время распространения COVID-19 общее количество заразившихся составило 4333029 человек, 3922246 человек излечилось, 89473 человек умерло.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сделала заявление о принудительной вакцинации в России.

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