Вузы РФ смогут проводить экзамены онлайн с использованием биометрии

Учащиеся, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры смогут в 2021 году сдавать экзамены в онлайн-формате.

Вузы РФ в следующем учебном году смогут проводить дистанционные экзамены при помощи Единой биометрической системы (ЕБС), сообщается на ресурсе правительства России. Уточняется, что для сдачи экзамена в онлайн-формате учащимся придется зарегистрироваться в ЕБС. Для этого студенту нужно перед камерой произнести случайную числовую последовательность. Далее биометрические персональные данные передадут в вуз через защищенные каналы, а допуск к дистанционному экзамену будет осуществляться после подтверждения личности обучающегося. В правительстве считают, что такое нововведение позволит облегчить сдачу экзаменов россиянам, проживающим в отдаленных населенных пунктах России.

Ранее сообщалось, что в стране увеличится размер маткапитала в 2021 году.

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