Ракова сделала заявление о принудительной вакцинации в России

Анастасия Ракова считает, что вакцинация от коронавируса нового типа может и не быть обязательной.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире канала "Россия 24" оценила возможность введения в России обязательной вакцинации против коронавируса нового типа. По ее мнению, в стране нужно делать прививание в принудительном порядке, однако не для всех препаратов. Ракова пояснила, что существуют определенные заболевания, которые несут огромные риски для жизни и здоровья граждан России. Тем не менее она отметила, что вакцинация от коронавируса нового типа может и не быть обязательной, пишет Лента.ру.

Ранее стало известно, что Словакия не откажется от российского препарата против COVID-19 "Спутник V".

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