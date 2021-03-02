В России выявили менее 11 тыс. новых случаев коронавируса

За все время пандемии в РФ число инфицированных достигло 4268215 человек.

Российские врачи за прошедшие 24 часа обнаружили 10565 новых случаев заболевания COVID-19. Из них больше всего зараженных выявили в Москве (1277), Санкт-Петербурге (937) и Московской области (617). Об этом 2 марта сообщил оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, в стране общее число инфицированных составило 4268215 человек, 3838040 человек поправилось, 86896 человек скончалось.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян может сформироваться к августу 2021 года.

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