Голикова рассказала, когда в РФ сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

Татьяна Голикова напомнила, что ограничения будут действовать до появления у россиян популяционного иммунитета к коронавирусу.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью агентству ТАСС заявила, что при сегодняшних темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции (то есть когда как 60% жителей страны станут невосприимчивы к COVID-19) может сформироваться к августу текущего года. Также она отметила, что если темпы прививания граждан РФ увеличатся, тогда сроки появления популяционного иммунитета будут сдвинуты на более ранние даты.

Ранее российский эпидемиолог предсказал появление новой пандемии.

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