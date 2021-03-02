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Матвиенко: кабмин РФ поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам

02.03.2021 11:07
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Матвиенко: кабмин РФ поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Валентина Матвиенко сообщила, что пока не может назвать точные сроки начала индексации пенсионных выплат трудоустроенным пенсионерам.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала, что российское правительство не возражает против возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Она отметила, что сейчас власти страны ищут средства для реализации данной программы для того, чтобы индексация проводилась бесперебойно и ежегодно. Матвиенко добавила, что пока не может назвать сроки начала индексации пенсионных выплат трудоустроенным пенсионерам, предположительно, "это может произойти в новом бюджетном цикле", пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России изменился порядок начисления пособий на детей.

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