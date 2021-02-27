В России выявили 11534 новых случая коронавируса
Всего за все время эпидемии в стране количество зараженных достигло 4234720 человек.
В субботу в оперштабе России по борьбе с коронавирусом рассказали, что за последние сутки в стране выявили 11534 новых случая заболевания COVID-19. Уточняется, что наибольшее число инфицированных диагностировано в Москве (1825), Санкт-Петербурге (951) и Московской области (558).
Всего за все время эпидемии в РФ количество зараженных составило 4234720 человек, из них 3799406 больных вылечилось, 85743 пациента умерло.
Ранее "Капитал страны" писал, что ученые предупредили о распространении нового опасного штамма коронавируса.
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