В России выявили 11534 новых случая коронавируса

Всего за все время эпидемии в стране количество зараженных достигло 4234720 человек.

В субботу в оперштабе России по борьбе с коронавирусом рассказали, что за последние сутки в стране выявили 11534 новых случая заболевания COVID-19. Уточняется, что наибольшее число инфицированных диагностировано в Москве (1825), Санкт-Петербурге (951) и Московской области (558).

Всего за все время эпидемии в РФ количество зараженных составило 4234720 человек, из них 3799406 больных вылечилось, 85743 пациента умерло.

Ранее "Капитал страны" писал, что ученые предупредили о распространении нового опасного штамма коронавируса.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".