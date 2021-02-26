СМИ: ученые предупредили о распространении нового опасного штамма COVID-19

Исследователи предполагают, что калифорнийский и британский варианты коронавируса обладают "улучшенными" свойствами.

Ученые считают, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Калифорнии, вызывает серьезные опасения. Они пояснили, что он распространяется гораздо быстрее других вариантов COVID-19, а также более устойчив к вакцинам против данного вируса. Помимо этого исследователи выразили мнение, что калифорнийский и британский штаммы коронавируса обладают "улучшенными" свойствами, поэтому существует риск заражения обоими вариантами одновременно. По их словам, это может привести к появлению новой опасной мутации COVID-19. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на американскую газету Los Angeles Times.

Ранее стало известно, что в России за сутки обнаружили 11086 новых случаев заболевания коронавирусом.

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