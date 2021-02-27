В РФ могут появиться новые трудовые книжки

Действующие трудовые книжки старого образца останутся действительными.

В России с 1 января 2023 года могут появиться трудовые книжки нового образца. Уточняется, что в обновленные нормативные документы будут немного изменены: в них должны содержаться фамилия, имя и отчество работника, дата рождения, сведения об образовании, профессии и специальности. Кроме того в новой форме трудовой книжки будут вноситься данные о выполняемой деятельности сотрудника, увольнении или переводе на другую работу, а также сведения о полученных наградах за хорошо выполняемые обязанности. При этом старый образец, который имеется у работника, не нужно менять, поскольку он останется действительным. Об этом сообщает издание "Российская газета", ссылаясь на подготовленные в Минтруде России документы.

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