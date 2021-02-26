В РФ зарегистрировали 11086 новых случаев COVID-19

Общее число заболевших в России составило 4223186 человек.

В пятницу в оперативном штабе РФ по борьбе с заболеванием COVID-19 сообщили, что за последние 24 часа российские врачи зарегистрировали 11086 новых случаев заражения коронавирусом. Традиционно, больше всего инфицированных медики выявили в Москве (1336), Санкт-Петербурге (947) и Московской области (502).

В штабе добавили, что общее число заболевших в России достигло 4223186 человек, из них 3783386 пациентов излечилось, 85304 больных стали жертвами COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице к концу весны текущего года могут ослабить ограничения из-за коронавируса.

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