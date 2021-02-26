В Германии рассказали о переговорах с США по "Северному потоку-2"
26.02.2021 15:30
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Ульрике Деммер отказалась раскрывать содержание диалога Берлина и Вашингтона по газопроводу.
- Заместитель пресс-секретаря правительства Германии Ульрике Деммер в пятницу на брифинге заявила, что Берлин постоянно контактирует с Вашингтоном по вопросам, связанным с проектом "Северный поток-2".
"Мы, естественно, находимся с нашими партнерами – в этом случае с США, но также и другими – в постоянном контакте", – сказала она.
- Также Деммер подчеркнула, что в большинстве случаев в ходе таких диалогов стороны обмениваются честными мнениями, которые не всегда можно озвучивать публично, пишет Прайм.
- Напомним, что пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт 24 февраля высказался о том, что Берлин выступает за сохранение транзита российского газа в страны Европы через территорию Украины, независимо от запуска газового проекта.
- Кроме того отметим, что накануне компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщила своим партнерам, что выделенных денежных средств хватит, чтобы закончить строительство "Северного потока-2".
- Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что на данный момент газовый проект готов более чем на 95 процентов.
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