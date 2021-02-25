Российские медики диагностировали 11198 новых случаев COVID-19

Общее количество заболевших в России составило 4212100 человек.

В четверг в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что за последние сутки медики страны диагностировали 11198 новых случаев инфицирования COVID-19. Из них в Москве зафиксировали 1406 зараженных, в Санкт-Петербурге выявили 911 больных, а в Подмосковье – 495.

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 4212100 человек, 3767664 пациента выписалось с выздоровлением, 84876 инфицированных скончалось.

Ранее инфекционист выразил мнение, что в России уже завершилась третья вспышка коронавируса.

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