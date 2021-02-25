Российские медики диагностировали 11198 новых случаев COVID-19
Общее количество заболевших в России составило 4212100 человек.
В четверг в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что за последние сутки медики страны диагностировали 11198 новых случаев инфицирования COVID-19. Из них в Москве зафиксировали 1406 зараженных, в Санкт-Петербурге выявили 911 больных, а в Подмосковье – 495.
Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 4212100 человек, 3767664 пациента выписалось с выздоровлением, 84876 инфицированных скончалось.
Ранее инфекционист выразил мнение, что в России уже завершилась третья вспышка коронавируса.
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