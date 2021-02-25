Американское издание NI рассказало об очередной победе Путина

Авторы статьи выразили мнение, что "Северный поток-2" нанесет долговременный ущерб отношениям между США и Европой.

Американское издание The National Interest считает, что скорое завершение строительства трубопровода "Северный поток-2" является очередной победой российского президента Владимира Путина. В статье сказано, что на сегодняшний день Россия контролирует примерно 40% газового рынка Европы, а с запуском трубопровода эта доля только увеличится. Также авторы материала утверждают, что Москва якобы воспринимает свои энергетические ресурсы в качестве политического оружия, из-за чего некоторые европейские страны вынуждены отказываться от своих интересов и амбиций. Кроме того The National Interest выразило недоумение, почему некоторые государства Европы активно поддерживают строительство "Северного потока-2", когда данный проект угрожает их безопасности и независимости, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Германия выступает за сохранение транзита российского газа в Европу через Украину, даже при запуске трубопровода.

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