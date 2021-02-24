Инфекционист: в России завершилась третья волна COVID-19

Сергей Вознесенский предположил, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом может появиться, но при появлении серьезных мутаций вируса.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский выразил мнение, что в России уже завершилась третья волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По его словам, данный период наблюдался после длительных январских выходных, когда грипп и ОРВИ стали наиболее распространенными. Кроме того Вознесенский добавил, что во время третьей вспышки COVID-19 серьезного подъема инфицирования коронавирусом не произошло, потому что у большого количества россиян сформировался естественный иммунитет к вирусу, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России обнаружено менее 12 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

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