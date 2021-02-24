В России выявили менее 11,8 тыс. новых случаев коронавируса

На данный момент всего в стране обнаружено 4200902 случая COVID-19.

На российской территории за минувшие 24 часа врачи зафиксировали 11749 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в столице выявили 1417 заболевших, в Санкт-Петербурге диагностировали 909 инфицированных, а в Московской области – 695. Такие данные привел оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России.

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 4200902 человек, 3751562 пациента вылечилось, 84430 заболевших умерло.

Ранее российский инфекционист рассказал, что в РФ завершилась третья волна коронавируса.

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