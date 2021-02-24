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СМИ: в России могут подорожать тарифы на тепло и электроэнергию

24.02.2021 11:48
Комментарии: 1
СМИ: в России могут подорожать тарифы на тепло и электроэнергию

Анатолий Яновский считает, что рост утильсбора на технику для добычи угля может привести к повышению тарифов на тепловую, а в некоторых регионах и на электрическую энергию.

В письме заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского в Министерство экономического развития РФ и Министерство промышленности и торговли РФ, которое есть в распоряжении газеты "Известия", сказано, что в нашей стране могут подорожать тарифы на тепло и электроэнергию из-за планируемого в текущем году увеличения ставок утилизационного сбора на технику для добычи угля. В документе сказано, что такие сборы нужно повышать постепенно, оставив часть технического оборудования прежним. Издание добавило, что российское правительство собирается принять ряд постановлений о росте утильсбора на специализированные автомобили и технику.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что половина работодателей страны готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю.

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12:08 4 0
Швецов Александр :

Подорожание электроэнергии - это и есть Путинский прорыв ! Спасибо тебе дорогой наш Гарант !

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