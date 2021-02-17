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Германия хочет выставить США счет за задержку "Северного потока-2"

17.02.2021 17:38
Комментарии: 1
Германия хочет выставить США счет за задержку "Северного потока-2"

Штеффен Котре сообщил, что немецкие потребители на протяжении нескольких лет переплачивают за газ, потому что у них нет возможности получать дешевое топливо.

  • Официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики, депутат бундестага Штеффен Котре, комментируя сообщения о начале переговоров Берлина и Вашингтона по газовому проекту "Северный поток-2", заявил, что немецкая сторона может потребовать от США компенсацию в размере нескольких миллиардов долларов за задержку строительства второй ветки газопровода.
  • Парламентарий рассказал, что жители Германии на протяжении нескольких лет переплачивают за газ, так как у них нет возможности получать дешевое топливо. Штеффен Котре считает, что именно эту переплату и нужно потребовать от Вашингтона.
  • Депутат добавил, что Берлину следует проявить жесткость и ясно дать понять американцам, что санкции против "Северного потока-2" должны быть отменены. По его словам, США понимают только давление, поэтому немецким властям следует "пригрозить встречными мерами и, конечно, ввести их", в противном случае, потребители страны будут платить за газ еще большие суммы, чем сейчас, пишет РИА Новости.
  • В свою очередь заместитель пресс-секретаря правительства Германии Ульрике Деммер в среду на брифинге отказалась комментировать содержание переговоров страны по "Северному потоку-2" с новой администрацией США. Она пояснила, что такие диалоги являются конфиденциальными. Однако Ульрике Деммер подчеркнула, что Берлин по-прежнему поддерживает строительство второй ветки газопровода, а также осуждает американские экстерриториальные санкции.
  • Тем не менее США допускают введение новых ограничительных мер против газового проекта. Об этом ранее сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
  • Напомним, что 16 февраля издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источник, рассказало, что Вашингтон и Берлин начали переговоры по поводу новых возможных санкций в отношении "Северного потока-2".

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18:21 0 0
И.И..:

парламентарий врет, ибо третий энергопакет ЕС оттеснил газпром, ввел независимых операторов ГТС, которые и подняли расценки немцам в два раза на поступающий российский газ. своим продают в два раза дороже чем покупают у газпрома.они дают заработать своим операторам, отбирая прибыль и вытесняя газпром, скупая его газ по дешевке и перепродавая его внутри в разы дороже. СП-2 абсолютно ни при чем и никакие претензии к США немыслимы.

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