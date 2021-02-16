СМИ: США и Германия начали переговоры по "Северному потоку-2"

Вашингтон и Берлин планируют обсудить угрозы США о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Во вторник, 16 февраля, издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источник, сообщило, что новая администрация США начала переговоры с правительством Германии по вопросам, связанным с реализацией энергетического проекта "Северный поток-2". По словам собеседника газеты, американская и немецкая стороны планируют обсудить угрозы Вашингтона о введении дополнительных санкций против компаний, участвующих в строительстве второй ветки газопровода, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что после семидневного перерыва в водах Дании возобновились работы по укладке труб для "Северного потока-2".

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