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Псаки рассказала, изменилась ли позиция США по "Северному потоку-2"

17.02.2021 10:47
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Псаки рассказала, изменилась ли позиция США по "Северному потоку-2"

Джен Псаки сообщила, что санкционные меры являются только одним из многих инструментов воздействия.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция Вашингтона по газовому проекту "Северный поток-2" осталась неизменной. По ее словам, американский лидер Джо Байден по-прежнему считает трубопровод "плохой сделкой", поскольку с его помощью Россия может оказывать давление на Европу и Украину, а также он угрожает энергетической безопасности европейских стран.

Псаки добавила, что США будут продолжать отслеживать строительство "Северного потока-2" и решать со своими союзниками и партнерами вопрос о целесообразности введения новых санкций против газового проекта. Кроме того она напомнила, что санкционные меры являются только одним из многих инструментов воздействия, пишет РБК.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Берлин начали переговоры по "Северному потоку-2".

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