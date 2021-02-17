Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против "Северного потока-2"

Глава РФ считает, что иностранные государства пытаются заставить РФ платить за их "геополитический проект на Украине".

В среду российский лидер Владимир Путин во время встречи с лидерами партий Госдумы заявил, что западные страны пытаются с помощью санкций в отношении трубопровода "Северный поток-2" заставить нашу страну заплатить за события, связанные со сменой украинской власти.

"Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине", - цитирует издание Коммерсант слова Владимира Путина.

Ранее стало известно, что после недельной паузы в датских водах возобновилось строительство "Северного потока-2". Кроме того вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что на данный момент газопровод завершен более чем на 95%.

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